Ла Ліга підтвердила реєстрацію Руні Бардагжі в Барселоні після того, як клуб оформив його візу і використав відкриту гарантію, яка вже була використана для інших придбань. Бардагжі проведе сезон під номером 28, інформує Marca.

Тим часом гравець продовжує давати інтерв'ю в Швеції. Атакуючий півзахисник сказав, що з оптимізмом дивиться в майбутнє: "Сезон довгий, попереду багато матчів у багатьох турнірах. Упевнений, що у мене буде достатньо ігрового часу. Спочатку потрібно запастися терпінням. Я вийду на поле і покажу, на що здатний.

Мої стосунки з партнерами і тренером? Неймовірно хороші. Я не буду вдаватися в подробиці, але він фантастичний тренер і людина. Флік вміє спілкуватися зі своїми гравцями. У нас було багато цікавих розмов, так що я відчуваю себе добре", – зазначив Руні в інтерв'ю Fotbollskanalen.

