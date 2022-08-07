Кубок Гампера

Барселона – Пумас – 6:0

Голи: Лєвановскі, 3, Педрі, 5, 19, Дембеле, 10, Обамеянг, 49, Де Йонг, 84

Спочатку планувалося, що суперником Барселони буде Рома. Однак італійці відмовилися, віддавши перевагу спарингу проти Шахтаря на Стадіо Олімпіко. Римлян замінив мексиканський Пумас, у складі якого виступає Дані Алвес. Бразилець вийшов у старті та відіграв рівно годину.

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Зрештою, сьогодні був бенефіс Роберта Лєвандовскі. Поляк ще у першому таймі забив свій дебютний гол за Барселону та віддав два вишукані асисти – обидва на Педрі. Також відзначилися асистами два інші новачки каталонців – Рафінья та Франк Кессьє. Загалом Барса відправила у ворота мексиканців 6 "сухих" м'ячів та вкотре стала володарем Кубка Гампера.

Нагадаємо, товариський турнір проводиться з 1966 року на Камп Ноу. Він був створений на честь легендарного засновника, гравця та президента "блаугранас" Жоана Гампера. Барселона, звісно, найчастіше вигравала цей трофей – 45 разів.