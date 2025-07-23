Пау Віктора у Валенсії не буде. Незважаючи на численні чутки, Барселона продає форварда в Брагу. Сума угоди складе 12 млн євро + 3 млн євро у вигляді бонусів, інформує The Athletic.

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Як інформує журналіст Ніл Сола, 30% цієї суми отримає Жирона – як попередній клуб гравця. Якби Віктор покинув Барселону в перше трансферне вікно після переходу зі стану "червоно-білих", Жирона отримала б 50% від суми перепродажу.

Раніше Жирона продала Віктора в Барселону за 2,7 млн євро. І тепер клуб Віктора Циганкова отримає ще 3,6 млн євро.

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