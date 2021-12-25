Барселона активно працює на трансферному ринку, готуючи підґрунтя навіть на літо.

Директор Барселони Матеу Алемані вже домовився про особистий контракт з 26-річним оборонцем Хосе Гайя, стверджує інсайдер Тьєррі Енрік.

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Чинна угода захисника з Валенсією розрахована лише до літа 2023 року, тому "кажани" будуть змушені розглядати пропозиції для продажу капітана. Ціна латераля за Transfermarkt складає 35 млн євро. У Барселоні Гайя повинен замінити Жорді Альбу. Керівництво "блаугранас" порадило 32-річному ветерану шукати нову команду після 10 сезонів виступів на Камп Ноу.

Додамо, що Гайя у поточному розіграші Прімери провів 13 матчів, в яких оформив 2 голи і 3 асисти. Статистика Альби – 13 матчів і 4 результативні передачі.

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