Головний тренер Жирони Мічел Санчес дуже задоволений підписанням Віктора Циганкова. Принаймні на словах. Напередодні каталонського дербі фахівець вкотре засипав українця компліментами, але до більшого справа не дійшла. Вихованець Динамо знову залишився у запасі чекати на свій дебют за нову команду.

Жирона позбулась статусного ветерана, який загрожував позиціям Циганкова

Обережність Мічела можна зрозуміти, адже грати належало проти лідера Ла Ліги та за сумісництвом суперника, якого жирондинці ніколи не перемагали. Словом, не до награвання новачка. До того ж Барселона демонструє приголомшливі показники у зустрічах із сусідами в рамках чемпіонату Іспанії. "Синьо-гранатові" не програли жодного із 29 останніх матчів проти каталонських команд – 8 нічиїх та 21 перемога. Це найдовша подібна серія "синьо-гранатових" за всю історію.

Вже на старті матчу одноклубники Циганкова мали шанс шокувати фаворита. Рікельме віддав у зону на Коуту. Той опинився біля кута воротарського, але затягнув з ударом. Захисник встиг нав'язати боротьбу та нівелювати загрозу. Лише кутовий, який не призвів до небезпеки. Біля протилежних воріт ледь не привіз Гассаніга. Кіпер вирішив розігрувати коротко в оточенні чотирьох суперників. Звісно, нарвався на перехоплення та був змушений продемонструвати свої навички після удару Дембеле із гострого кута.

До речі, про Дембеле. Це був чи не єдиний епізод, у якому француз загрожував воротам. Зовсім скоро він почав накульгувати. Хаві довелося робити ранню заміну. Дуже схоже, що в Усмана чергова м'язова травма. Зате з'явився Педрі, який відзначив ювілей (100 матчів за Барсу) та бодай якось намагався загострювати. Проте перший тайм виявився дуже бідним на моменти. Не бракувало лише емоцій. Арбітр показав аж 4 жовті картки, одна з яких – Хаві. До цього призвів банальний епізод в центрі поля. Зрештою, хоч якесь пожвавлення, бо з футболом у команд стосунки не клеїлися.

Було очевидно, що Барселоні потрібні зміни, адже ніхто не хотів давати Реалу шанс скоротити відставання. Хаві вдався до небанального кроку – перестановки в захисті. Відразу по перерві Жорді Альба вийшов замість Маркоса Алонсо. Небезпеки з лівого флангу повинно було стати більше. Проте "синьо-гранатовим" знадобився якийсь час, аби показати дієвість та ефективність цього плану.

Ключовий епізод трапився на 61-й хвилині. І це саме Жорді Альба зі свого флангу вирізав простріл уздовж воротарського майданчика. Гассаніга зумів лише трішечки зачепити м'яч – він дістався Педрі, який з кількох метрів добив у ворота. 20-річний іспанець результативно відзначив свій ювілей з матчів за Барселону. Вже за кілька хвилин Жирона відігралася. Однак Арнау Мартінес перебував у настільки глибокому офсайді, що арбітрам навіть не довелося дивитися повтор.

Мічел не став тримати Циганкова у напрузі до самого кінця, вже на 81-й хвилині зробивши останню можливу заміну. Дебют українця знову не стався. Але й без нього Жирона цілком могла відігратися, часом відверто затискаючи суперника біля власних воріт. Проте Барсі щастило – суперники дуже невдало розпоряджалися моментами. Пристрасті розгорілися настільки, що наставник господарів не витримав – нагримав на рефері й отримав червону картку. Це вже друге вилучення Мічела у цьому сезоні.

Завдяки цій перемозі Барселона бодай тимчасово збільшила відрив від Реала до шести очок. Мадрид свій матч 19-го туру зіграє завтра. Щодо Жирони, то вона зазнала другої поразки поспіль, але вдома програла вперше за понад 3 місяці. Команда Віктора Циганкова залишилася на 12 місці турнірної таблиці Ла Ліги.

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