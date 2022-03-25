Вінгер ПСЖ Кіліан Мбаппе має неабиякий попит на трансферному ринку. До нього придивляються "блаугранас".

Барселона зацікавлена в послугах 23-річного француза, контракт якого з парижанами завершується наприкінці сезону. Про це інформує Marca з посиланням на L'Équipe.

Реал може дозволити собі підписати Холанда одночасно з Мбаппе – у Мадриді чують оптимістичні ноти

Каталонці намагались зблизитись з Мбаппе, а парижани були проінформовані Барсою про її бажання. В іспанському гранді нібито пробуватимуть вмовити Кіліана поговорити з Хаві, щоб наставник "спровокував" його переїзд не в Мадрид, а в Барселону. Натомість Mundo Deportivo рапортує, що Барса не контактувала з французькою зіркою.

Попри чутки в медіа, Реал зберігає спокій, адже не бачить жодних перешкод у літньому трансфері вінгера ПСЖ на Сантьяго Бернабеу.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ