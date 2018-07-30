Барселона зацікавлена у трансфері Парехо

Барселона продовжує пошуки гравців на позиції Андреса Іньєсти та Паулінью, які цього літа покинули команду.

Півзахисник Валенсії Даніель Парехо може стати гравцем Барселони, повідомляє Marca. У трансфері 29-річного гравця зацікавлений головний тренер "синьо-гранатових" Ернесто Вальверде. На думку фахівця, капітан "кажанів" зможе ідеально вписатися в ігрову модель каталонської команди.

Приваблива прем'єра Короля Артура – чудовий гол і відмінний матч від новачка Барселони

В діючому контракті футболіста передбачена сума відступних у розмірі 50 мільйонів євро. Втім, чемпіон Іспанії має намір вступити в переговорний процес, щоб спробувати знизити трансферний цінник. Барселона може запропонувати Валенсії права на Андре Гомеша.

Також каталонці розглядають можливість підписання Стівена Н'Зонзі з Севільї та Адріена Рабйо з ПСЖ.

Барселона підписала 8-річного українського футболіста