Півзахисник ПСЖ Юліан Дракслер може продовжити кар'єру в Барселоні.

Юліан Дракслер перебуває на радарах Барселони, повідомляє El Nacional.

ПСЖ отримав несподівані перешкоди від власних гравців – велика чистка під загрозою

Трансфер півзахисника ПСЖ до Каталонії може відбутись влітку. Парижани не мають наміру перешкоджати переходу та оцінюють 28-річного німця у 15 млн євро.

Нагадаємо, у 2017-му ПСЖ заплатив Вольфсбургу за Юліана 36 млн євро. Дракслер провів за паризький клуб 188 матчів, в яких відзначився 26-ма голами та 41-м асистом.

Хорватський Роналду між Луческу та Йовічевічем: лідери УПЛ можуть позмагатися за шаленого таланта зі скандальним реноме