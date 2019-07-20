Барселона зацікавилася Хаверцом

Півзахисник леверкузенського Байєра Кай Хаверц потрапив до сфери зацікавлень іспанської Барселони.

Скаути "блаугранас" активно слідкують за молодим лідером Байєра, повідомляє Bild.

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Барселона продовжує курс на підписання талантів із різних куточків планети. Хаверц може стати черговим молодим новачком каталонців. Щоправда, сам 20-річний хавбек планує залишитися у Леверкузені мінімум на рік. Крім того, впродовж тривалого часу на Хаверца полює мюнхенська Баварія. Його контракт із "фармацевтами" чинний до літа 2022 року.

У сезоні 2018/19 Кай Хаверц провів 34 матчі в Бундеслізі, в яких забив 17 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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