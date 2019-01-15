Барселона зацікавилась Жиру

Олів'є Жиру рветься в Ла Лігу і тягне за собою Едена Азара / Фото AP

Форвард Челсі Олів'є Жиру може опинитись в таборі іспанського гранда.

Керівництво Барселони активно шукає кандидата для підсилення атакувальної ланки. Одним з таких претендентів є французький нападник Олів'є Жиру, повідомляє Sport.es.

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Діюча угода француза з лондонським клубом розрахована до кінця поточного сезону, тому цінник на чемпіона світу не буде надто високим.

В поточному сезоні АПЛ Олів'є провів 17 матчів, в яких відзначився одним голом та 4-ма асистами.

Нагадаємо, основним кандидатом на підсилення Барси є нападник Жирони Крістіан Стуані.

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