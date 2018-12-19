Барселона зацікавилась захисником Валенсії Мурільйо

Захисник Валенсії Джейсон Мурільйо потрапив у сферу інтересів Барселони.

Барселона продовжує пошуки центрального захисника. Після чуток про інтерес до центрбека Челсі Андреаса Крістенсена цього разу в поле зору каталонців потрапив захисник Валенсії Джейсон Мурільйо, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на RAC 1.

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26-річний колумбієць відповідає вимогам Барселони, а також знайомий з реаліями іспанського чемпіонату, що робить такий трансфер цілком реальним. Очевидно, що наразі мова йде про оренду до завершення поточного сезону.

Раніше Мурільйо виступав за Інтер, Гранаду та Лас-Пальмас.

В поточному сезоні через травми Мурільйо провів лише 1 матч в Прімері. Нагадаємо, зі схожими проблемами зіткнувся і основний захисник Барселони Самюель Умтіті, через травми якого "блаугранас" і шукають центрбека.