Барселона зацікавилась захисником Манчестер Юнайтед
18:56 - Читать на русском
Оборонець МЮ Алекс Теллес може продовжити у чемпіонаті Іспанії.
Барселона прагне підсилити захисну ланку і слідкує за гравцем Манчестер Юнайтед Алексом Теллесом, повідомляє El National.
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Каталонці вважають, що 29-річний португалець, може скласти потужну конкуренцію для Жорді Альби на лівому фланзі оборони. Чинний контракт Алекса з манкуніанцями розрахований до літа 2024-го. Портал transfermarkt оцінює захисника у 20 млн євро. Свого часу Юнайтед заплатив за Алекса Порту 40 млн.
У нинішньому сезоні АПЛ Теллес зіграв у 5-ти матчах.
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