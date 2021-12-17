Барселона прагне підсилити захисну ланку і слідкує за гравцем Манчестер Юнайтед Алексом Теллесом, повідомляє El National.

Барселона хоче безкоштовно забрати з Челсі двох захисників

Каталонці вважають, що 29-річний португалець, може скласти потужну конкуренцію для Жорді Альби на лівому фланзі оборони. Чинний контракт Алекса з манкуніанцями розрахований до літа 2024-го. Портал transfermarkt оцінює захисника у 20 млн євро. Свого часу Юнайтед заплатив за Алекса Порту 40 млн.

У нинішньому сезоні АПЛ Теллес зіграв у 5-ти матчах.

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