Барселона зацікавилась молодим талантом Палмейраса

Хавбек Палмейраса Матеус Фернандес отримав розкішний шанс продовжити кар'єру в Барсі.

Барселона має намір підсилитись Матеусом Фернандесом, повідомляє Mundo Deportivo.

Грізманн підтримав ідею повернення Неймара в Барселону

Скаути каталонського клубу стежать за 21-річним бразильцем протягом двох років. Барса готова заплатити за таланта Палмейраса 6 млн євро.

В поточному сезоні чемпіонату Бразилії Фернандес провів 11 поєдинків, в яких відзначився голом.

Нагадаємо, після 19-ти турів Ла Ліги Барса лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України