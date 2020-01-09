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Барселона зацікавилась молодим талантом Палмейраса

12:26 166 Читать на русском
Барселона зацікавилась молодим талантом Палмейраса
Матеус Фернандес / Фото ФК Палмейрас

Хавбек Палмейраса Матеус Фернандес отримав розкішний шанс продовжити кар'єру в Барсі.

Барселона має намір підсилитись Матеусом Фернандесом, повідомляє Mundo Deportivo.

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Скаути каталонського клубу стежать за 21-річним бразильцем протягом двох років. Барса готова заплатити за таланта Палмейраса 6 млн євро.

В поточному сезоні чемпіонату Бразилії Фернандес провів 11 поєдинків, в яких відзначився голом.

Нагадаємо, після 19-ти турів Ла Ліги Барса лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками.

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