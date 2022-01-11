Каталонці перебувають у пошуках центрфорварда, але звернули свою увагу на хавбека Шанхай СІПГ Оскара, повідомляє Marca. Він має п'яту за величиною зарплатню серед футболістів у світі.

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30-річний бразилець хотів би спробувати свої сили в Барселоні, адже зацікавлений у поверненні в Європу. Хавбек навіть готовий піти на зниження заробітної плати, щоб пограти на Камп Ноу. Та наразі "блаугранас" діють обережно і не роблять жодних кроків для трансферу, адже пріоритетом Хаві є бомбардир.

Нагадаємо, Оскар виступає в Китаї вже п'ять років, туди він перебрався з Челсі. У футболці Шанхай СІПГ півзахисник провів 170 матчів, забив 50 м'ячів та віддав 93 результативні передачі.

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