Каталонський клуб офіційно оголосив про продовження контракту з Маркосом Алонсо ще на рік – до літа 2024-го.

Барселона презентувала яскравий 4 комплект форми

На початку вересня оборонець розірвав контракт з Челсі, щоб приєднатися до Барселони вільним агентом. 32-річний гравець регулярно отримує практику у команді Хаві – 19 матчів (1100 хвилин) і 2 голи. "Кулес" зберегли клаусулу Алонсо на рівні 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, Барселона вже виграла Суперкубок Іспанії, а також йде лідером в чемпіонаті, випереджаючи Реал на 3 очки.

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