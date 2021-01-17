"Зараз у Барселоні найгірша ситуація з тих пір, як я тут. Ситуація доведена до межі. Пандемія її посилює.

Барселона вимушена перенести вибори президента клубу – відома нова можлива дата

Ми хотіли, щоб вибори президента клубу відбулись якомога швидше, але здоров'я людей – це головне. Хотілося б, щоб вибори вже відбулись і клуб вийшов із кризи", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Нагадаємо, вибори президента Барселони були заплановані на 24 січня, але не відбудуться у зазначений термін. Каталонський клуб залишається без президента з осені, після відставки Жозеп-Марії Бартомеу.

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