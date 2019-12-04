toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН ВУЛВЕРХЕМПТОН - ВЕСТ ХЕМ

Барселона запропонує ПСЖ космічний обмін – дві зірки нападу каталонців і неймовірна сума за Мбаппе

14:30 2133 Читать на русском
Барселона запропонує ПСЖ космічний обмін – дві зірки нападу каталонців і неймовірна сума за Мбаппе
Кіліан Мбаппе / Getty images

Каталонська Барселона активно шукає гравця, який у майбутньому зможе безболісно замінити Ліонеля Мессі.

Директор видання okdiario.com Едуардо Інда в ефірі El Chiringuito розповів про сильне бажання Барселони підписати форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Неймар покине ПСЖ, а Мбаппе залишиться – Леонардо прийняв рішення щодо паризьких зірок

"Барса хоче зробити пропозицію щодо Мбаппе. Я думаю, що це більше, ніж просто бажання випередити Реал. Каталонці запропонують ПСЖ Усмана Дембеле, Антуана Грізманна та 120 млн євро. Тобто двох зірок збірної Франції та 120 млн", – сказав Інда.

Відзначимо, що Дембеле та Грізманн поки не змогли знайти себе на Камп Ноу. Усман більше перебуває у клубному лазареті, аніж на полі, тоді як Антуан досі не адаптувався до нового стилю гри. До того ж ЗМІ приписують екс-форварду Атлетіко конфлікт із Ліонелем Мессі.

Що стосується Мбаппе, то Реал вважається фаворитом у боротьбі за француза. Мадридці запланували перехід, який оцінюють у суму понад 300 млн євро на літо 2021. Козирем "вершкових" у цій операції є Зінедін Зідан, під керівництвом якого хоче працювати Кіліан.

"Мессі і Роналду вже зачиняють лавочку": Маркевич і Ко – про того, хто візьме наступний "Золотий м’яч"

blog_ava
"Трохи Гіггза, трохи Роналду": загадкова смерть унікального вінгера, якого порівнювали із зірковим уродженцем України
12:00
5198
Теги
Головне Усман Дембеле Усман Дембеле Іспанія Трансфери Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
20
хв
Манчестер Юнайтед
21:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук