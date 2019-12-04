Барселона запропонує ПСЖ космічний обмін – дві зірки нападу каталонців і неймовірна сума за Мбаппе

Каталонська Барселона активно шукає гравця, який у майбутньому зможе безболісно замінити Ліонеля Мессі.

Директор видання okdiario.com Едуардо Інда в ефірі El Chiringuito розповів про сильне бажання Барселони підписати форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

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"Барса хоче зробити пропозицію щодо Мбаппе. Я думаю, що це більше, ніж просто бажання випередити Реал. Каталонці запропонують ПСЖ Усмана Дембеле, Антуана Грізманна та 120 млн євро. Тобто двох зірок збірної Франції та 120 млн", – сказав Інда.

Відзначимо, що Дембеле та Грізманн поки не змогли знайти себе на Камп Ноу. Усман більше перебуває у клубному лазареті, аніж на полі, тоді як Антуан досі не адаптувався до нового стилю гри. До того ж ЗМІ приписують екс-форварду Атлетіко конфлікт із Ліонелем Мессі.

Що стосується Мбаппе, то Реал вважається фаворитом у боротьбі за француза. Мадридці запланували перехід, який оцінюють у суму понад 300 млн євро на літо 2021. Козирем "вершкових" у цій операції є Зінедін Зідан, під керівництвом якого хоче працювати Кіліан.

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