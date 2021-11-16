Нападник Зальцбурга Карім Адейємі серйозно цікавить Барселону, яка вже готує гроші для трансферу.

Вже цього тижня "блаугранас" планують вийти на австрійський колектив, запропонувавши йому 40 мільйонів євро за 19-річного форварда, який є фаворитом Хаві, стверджує Sport1.de.

Самому Адейємі Барса готова дати контракт на п'ять років і не розглядає варіант оренди взимку, про що повідомлялось раніше. Втім, все одно є проблема. Фаворитом на Каріма вважається Борусія Дортмунд, яка пропонує менші зарплатню (5 млн євро за сезон) та суму трансферу (35 млн).

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Зауважимо, 19-річний німець чудово проводить поточний сезон: 22 матчі, 15 голів (3 з яких в Лізі чемпіонів) та 2 асисти у всіх турнірах. За Зальцбург Карім Адейємі виступає з 2018-го.

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