toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ ДИНАМО КАРПАТИ - ЗОРЯ ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ ТРАНСФЕРИ

Барселона запропонувала ПСЖ нову схему переходу Неймара – 2 оренди та величезна сума

13:49 1055 Читать на русском
Барселона запропонувала ПСЖ нову схему переходу Неймара – 2 оренди та величезна сума
Неймар / Фото REUTERS

Керівництво Барселони не покидає спроб повернути нападника ПСЖ Неймара на Камп Ноу.

Каталонці підготували для парижан чергову пропозицію про трансфер за двома формулами, повідомляє Le Parisien.

ПСЖ знайшов 100-мільйонну заміну Неймару в АПЛ

За інформацією видання, Барселона запропонує 40 млн євро за оренду Неймара, а в зворотному напрямку в однорічну оренду вирушить півзахисник Усман Дембеле. При цьому у Барси буде право викупу бразильця за 170 млн. Проте наголошується, що Дембеле не хотів би залишати каталонський клуб.

Другий варіант може бути привабливішим для ПСЖ – 40 млн євро за оренду 27-річного форварда і право обов'язкового викупу за 170 млн.

При цьому, за даними Mundo Deportivo, керівництво Барселони побоюється, що французький клуб відхилить будь-яку їхню пропозицію.

Великий блеф vs Серйозна справа: французькі та іспанські медіа розійшлися в оцінках трансферної саги Неймара

blog_ava
Менеджер Гента дав однозначну відповідь щодо ймовірного трансферу Яремчука в один з італійських клубів
11:39
1974
Теги
Іспанія Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле Неймар в Барселону Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Головне Трансфери Барселони Трансфери ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
44
хв
Борнмут
16:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук