Барселона запропонувала ПСЖ нову схему переходу Неймара – 2 оренди та величезна сума

Керівництво Барселони не покидає спроб повернути нападника ПСЖ Неймара на Камп Ноу.

Каталонці підготували для парижан чергову пропозицію про трансфер за двома формулами, повідомляє Le Parisien.

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За інформацією видання, Барселона запропонує 40 млн євро за оренду Неймара, а в зворотному напрямку в однорічну оренду вирушить півзахисник Усман Дембеле. При цьому у Барси буде право викупу бразильця за 170 млн. Проте наголошується, що Дембеле не хотів би залишати каталонський клуб.

Другий варіант може бути привабливішим для ПСЖ – 40 млн євро за оренду 27-річного форварда і право обов'язкового викупу за 170 млн.

При цьому, за даними Mundo Deportivo, керівництво Барселони побоюється, що французький клуб відхилить будь-яку їхню пропозицію.

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