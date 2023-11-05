Ключовий захисник каталонської Барселони Рональд Араухо близький до продовження контракту з "синьо-гранатовими". Про це пише іспанське видання Sport.es.

Реал Сосьєдад – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Нинішня угода між каталонцями і уругвайським захисником розрахована до літа 2026 року.

Араухо перебуває в структурі Барселони з 2018 року, за першу команду грає з 2020. В сезоні 2023/24 в активі футболіста 9 матчів за каталонців, в яких він забив один гол.

Барселона на останній хвилині вирвала перемогу над Сосьєдадом, але шокувала своєю грою перед матчем з Шахтарем у ЛЧ