Барселона запропонувала мізерну суму за одноклубника Зінченка
Барселона прагне повернути у Каталонію центрального захисника Еріка Гарсію.
Манчестер Сіті розраховує отримати за свого гравця приблизно 40 млн євро, але може піти на значні поступки, оскільки Гарсія вже за півроку зможе підписати попередній контракт з іншим клубом, оскільки його угода з "містянами" чинна до літа 2021-го.
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За інформацією Sport.es, англійці готові знизити свої апетити вдвічі, але й це дуже далеко від того, що пропонує Барселона. Зазначається, що каталонці запропонували за Еріка лише 8 млн євро. Очевидно, сторони далекі від консенсусу.
Додамо, що Гарсія є вихованцем Барселони, а в Манчестер перебрався у 2017-му. 19-річний захисник встиг провести 9 матчів за головну команду Сіті. У складі збірної Іспанії дебютував у поєдинку Ліги націй проти України (4:0).
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