Манчестер Сіті розраховує отримати за свого гравця приблизно 40 млн євро, але може піти на значні поступки, оскільки Гарсія вже за півроку зможе підписати попередній контракт з іншим клубом, оскільки його угода з "містянами" чинна до літа 2021-го.

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За інформацією Sport.es, англійці готові знизити свої апетити вдвічі, але й це дуже далеко від того, що пропонує Барселона. Зазначається, що каталонці запропонували за Еріка лише 8 млн євро. Очевидно, сторони далекі від консенсусу.

Додамо, що Гарсія є вихованцем Барселони, а в Манчестер перебрався у 2017-му. 19-річний захисник встиг провести 9 матчів за головну команду Сіті. У складі збірної Іспанії дебютував у поєдинку Ліги націй проти України (4:0).

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