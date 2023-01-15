Барселона запропонувала Інтеру обмін гравцями
15 січня 22:48 - Читать на русском
Каталонський клуб хоче позбутися Франка Кессьє і підписати Марцело Брозовіча.
Барселона запропонувала Інтеру не зовсім рівноцінний обмін півзахисниками: Франка Кессьє на Марцело Брозовіча. Про це інформує інсайдер Джанлука Ді Марціо.
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Кессьє перейшов до каталонського клубу на правах вільного агента минулого літа, і так і не зумів заграти в новій команді. Марцело Брозовіч є капітаном Інтера, і зараз відновлюється після травми.
Не дивно, що Інтер ніяк не відреагував на цю пропозицію.
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