Барселона запропонувала Інтеру не зовсім рівноцінний обмін півзахисниками: Франка Кессьє на Марцело Брозовіча. Про це інформує інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Депай остаточно вирішив піти з Барселони в січні – попереду Мадрид

Кессьє перейшов до каталонського клубу на правах вільного агента минулого літа, і так і не зумів заграти в новій команді. Марцело Брозовіч є капітаном Інтера, і зараз відновлюється після травми.

Не дивно, що Інтер ніяк не відреагував на цю пропозицію.

Барселона в серії пенальті обіграла Бетіс у Суперкубку Іспанії – обмін шедеврами, великий тер Штеген, Класіко для фіналу