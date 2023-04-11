Рада директорів Барселони позитивно оцінює виконану головним тренером Хаві роботу. Як інформує Marca, сьогодні наставник разом зі своїм агентом провів зустріч із босами клубу, на якій отримав пропозицію продовжити контракт до літа 2026 року.

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Повідомляється, що тренер дав усну згоду.

Чинний контракт Хаві розрахований до літа 2024 року. 43-річний фахівець уже виграв у цьому сезоні Суперкубок Іспанії та мчить до першого у своїй тренерській кар'єрі чемпіонського титулу. Після 28 турів Ла Ліги "блаугранас" лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи Реал на 13 очок.

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