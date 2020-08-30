Дострокове прощання з Луїсом Суаресом може влетіти Барселоні у копієчку.

Форвард каталонського клубу отримає близько 14 млн євро, якщо Барса захоче достроково припинити з ним співпрацю, повідомляє Goal.com.

Суарес не буде вести переговори з іншими клубами, поки має чинний контракт з Барселоною

У випадку такого рішення керівництва "блаугранас" уругваєць отримає статус вільного агента. За інформацією джерела, за ситуацією з Луїсом уважно слідкують у ПСЖ, Ювентусі, Атлетіко та Аяксі, які не проти підсилити атакувальну лінію досвідченим форвардом.

Нагадаємо, найкращий друг Суареса у Барселоні Ліонель Мессі нещодавно шокував футбольну Європу своїм бажанням покинути каталонський клуб.

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