Період правління Жозепа-Марії Бартомеу продовжує впливати на фінансовий стан Барселони. Радіостанція RAC1 розкрила ще один провал екс-президента "блаугранас".

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Повідомляється, що Барселона планувала придбати уругвайського захисника Атлетіко Хосе Хіменеса у 2019 році. Каталонці навіть заплатили 15 млн євро "матрацникам" за першочергове право на трансфер, який так і не відбувся.

Причиною стала пандемія коронавірусу та великі фінансові проблеми Барселони, яка не змогла собі дозволити придбання. Хіменес мав обійтись каталонцям у 80 млн, а 15 з них "блаугранас" мали виплатити у будь-якому випадку.

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