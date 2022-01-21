На початку наступного тижня представники Барселони вкотре зустрінуться з Мусса Сіссоко, який є агентом Усмана Дембеле, повідомляє Diario Sport.

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Сам французький форвард та його представник вірять, що сторони зможуть дійти до якогось компромісу. Нагадаємо, через небажання Усмана підписувати контракт на умовах каталонського клубу його відсторонили від матчів, але нападник продовжує тренуватись з основою "блаугранас".

Раніше спортивний директор Барси заявив, що Дембеле повинен покинути клуб.

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