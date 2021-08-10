У Каталонії переконують, що не намагалися втримати Ліонеля Мессі в клубі після прощальної прес-конференції.

Нещодавно з'явилася інформація, що Жоан Лапорта зробив Мессі останню пропозицію вже після прощальних слів Лео. Однак Deportes Cope з посиланням на джерела в Барселоні заперечує факт таких переговорів.

Так чи інакше, Мессі не розглядає варіант з Барселоною і налаштований на перехід у ПСЖ. У Парижі все готово до презентації аргентинця, клуб чекає остаточної згоди від Ліонеля. Наразі сторони залагоджують останні деталі.

Нагадаємо, що Мессі погодився на зменшення зарплати, щоб залишитися в Барселоні та підписати новий контракт, однак правила Ла Ліги не дозволили Барсі зареєструвати зірку.

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