У каталонському клубі, схоже, поки не поспішають із підписанням зірки Ліверпуля Джорджініо Вейналдума.

Сьогодні англійське видання The Times проінформувало про попередню домовленість щодо контракту між Джорджініо Вейналдумом та Барселоною. Таким чином, це мав стати перший трансфер Жоана Лапорти після повернення на посаду президента.

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Щоправда, як повідомляє журналіст RAC1 Жерар Ромеро у своєму Twitter, "блаугранас" спростовує вищезгадану інформацію. "Барселона заперечує, що на сьогоднішній день угода закрита", – пише журналіст.

Нагадаємо, Джорджініо Вейналдум приєднався до "червоних" у 2016 році з Ньюкасла. З того часу хавбек провів за Ліверпуль 226 матчів, в яких відзначився 22 голами та 16 результативними передачами. Його контракт завершується влітку, а тому потенційному покупцеві він дістанеться безкоштовно.

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