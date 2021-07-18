Тренерський штаб каталонців хоче бачити у складі команди нового якісного півзахисника. Новим кандидатом став Ренату Санчеш.

Головною ціллю Барселони досі залишається хавбек Атлетіко Сауль Ньїгес, якого хочуть виміняти на Антуана Грізманна. Однак останнім часом реалізація цього плану ускладнилася.

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За інформацією AS, "синьо-гранатові" почали вивчати альтернативні варіанти, щоб задовольнити вимоги Рональда Кумана. Новим кандидатом став португалець Ренату Санчеш. Барса готова запропонувати Ліллю оренду з правом викупу і сподівається на допомогу агента гравця – Жорже Мендеша.

Нагадаємо, Санчеш гучно заявив про себе на переможному Євро-2016. Перехід у Баварію великого успіху не приніс. Зрештою, португалець зумів реанімувати кар'єру в Ліллі, де став справжнім лідером і допоміг "догам" виграти чемпіонат Франції.

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