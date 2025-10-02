Каталонський клуб офіційно підтвердив, що матч третього туру ЛЧ проти Олімпіакоса 21 жовтня також відбудеться на Олімпійському стадіоні імені Льюїса Компаніса. Вчора Барселона на цій 56-тисячній арені поступилася ПСЖ (1:2) в другому турі.

Втім, відкриття нового Камп Ноу може відбутися трохи раніше в рамках чемпіонату Іспанії. "Кулес" сподіваються зробити це 18 жовтня в дербі проти Жирони, інформує Marca. Вимоги міської ради не надто складні, натомість для ЛЧ потрібен спеціальний дозвіл від УЄФА. Зазвичай клубам не дозволяють використовувати понад один стадіон для поєдинків основного етапу. Наступний домашній матч Барси в ЛЧ відбудеться аж 9 грудня проти Айнтрахта (6-й тур), тому каталонці матимуть вдосталь часу для пошуків компромісу.

Нагадаємо, реконструкція Камп Ноу стартувала в червні 2023 року й обійдеться клубу приблизно у 1,3 мільярда євро. Загальна місткість арени має зрости до 105 тисяч місць, що зробить її найбільшим стадіоном у Європі. Спершу Барселона розраховувала повернутися додому у листопаді 2024 року, до 125-річчя клубу, однак через різні затримки повне завершення робіт очікується не раніше літа 2027-го.

