Нападник Барси Юсуф Демір потрапив у курйозну ситуацію через умови свого контракту.

Каталонці більше не залучатимуть до гри турецького хавбека Юсуфа Деміра через умови в трансферній угоді, повідомляє Sky Sport Germany.

Барселона анонсувала прес-конференцію Агуеро – він прощатиметься з футболом

Наразі 18-річний футболіст перебуває в оренді на Камп Ноу, права на нього належать австрійському Рапіду. Частина угоди передбачає, що Барселона повинна буде сплатити близько 10 млн євро, якщо гравець зіграє 10 матчів до кінця січня 2022 року. У нинішньому сезоні Демір виходив у 9-х матчах, і наступна поява на полі призведе до активації даного пункту.

Барса не готова виплачувати згадану суму взимку, а це означає, що Юсуф залишиться поза заявкою до лютого 2022 року. Турецький талант вразив своєю грою тренерський штаб каталонців, і клуб готовий викупити гравця під час літнього трансферного вікна.

Результати повторного жеребкування 1/8 ЛЧ – оновлені пари для українців, Роналду та Мессі повертаються в Іспанію