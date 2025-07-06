Барселона залишилася без частини бонусів за вигнанця Хаві – клуб Мудрика допоміг бразильцям зберегти кошти
Барселона не зможе отримати декілька мільйонів євро за форварда Вітора Роке.
Взимку Вітор Роке приєднався до Палмейрас. Барселона отримала за трансфер гравця 25,5 мільйона євро, а ще п'ять мільйонів могла додати до свого банківського рахунку як бонуси.
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Як повідомляє Mundo Deportivo, 2 млн бонусів мали бути виплачені в разі, якщо Роке увійде в трійку найкращих гравців Клубного чемпіонату світу. Утім, ця умова не була виконана не тільки через виліт Палмейраса від Челсі Мудрика (1:2) у чвертьфіналі, а й через погану форму Роке, який не відзначився жодною результативною дією на турнірі.
Ще 2 млн євро бонусів передбачені за потрапляння Роке в топ-3 в боротьбі за "Золотий м'яч" в період дії контракту з Палмейрасом. У разі перемоги Вітора з бразильським клубом на міжнародному турнірі Барселона отримає 1 млн євро.
Варто зауважити, що Роке вважався величезним талантом, але перехід в Барселону обернувся жахом для гравця. Він не отримував ігрового часу в Каталонії, а Хаві остаточно забракував бразильця.
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