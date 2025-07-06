Взимку Вітор Роке приєднався до Палмейрас. Барселона отримала за трансфер гравця 25,5 мільйона євро, а ще п'ять мільйонів могла додати до свого банківського рахунку як бонуси.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, 2 млн бонусів мали бути виплачені в разі, якщо Роке увійде в трійку найкращих гравців Клубного чемпіонату світу. Утім, ця умова не була виконана не тільки через виліт Палмейраса від Челсі Мудрика (1:2) у чвертьфіналі, а й через погану форму Роке, який не відзначився жодною результативною дією на турнірі.

Ще 2 млн євро бонусів передбачені за потрапляння Роке в топ-3 в боротьбі за "Золотий м'яч" в період дії контракту з Палмейрасом. У разі перемоги Вітора з бразильським клубом на міжнародному турнірі Барселона отримає 1 млн євро.

Варто зауважити, що Роке вважався величезним талантом, але перехід в Барселону обернувся жахом для гравця. Він не отримував ігрового часу в Каталонії, а Хаві остаточно забракував бразильця.

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