Барселона все ж погодилася на певні поступки під час підписання нового контракту з Усманом Дембеле.

Клаусула дозволяє французу непогано заробити, якщо він все ж надумає покинути Камп Ноу, повідомляє Marca з посиланням на L'Équipe.

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Контракт розрахований ще на 2 роки, але вже влітку 2023-го будь-який клуб може забрати Дембеле за 50 млн євро. Якщо чемпіон світу погодиться, то разом зі своїми агентами отримає половину цієї суми, а Барселоні дістануться лише решта 25 млн. Це була своєрідна поступка вінгеру, який міг піти вільним агентом і отримати дуже хороші бонуси від іншого клубу.

Щоправда, поки Дембеле клянеться у вірності Барсі і непогано виступає на старті сезону – 2 голи та 4 асисти у 8 матчах.

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