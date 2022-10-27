Каталонський клуб втратив чималу суму, не зумівши вийти до чвертьфіналу турніру.

Барселона зазнала великих економічних втрат після невиходу до плей-офф Ліги чемпіонів. Як повідомляє Mundo Deportivo, каталонський клуб закладав у бюджет суму за вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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За вихід із групи Барселона планувала заробити 9,6 мільйона євро, а за вихід до 1/4 фіналу – 10,6 мільйона. Тим самим Барселона заробила на 20,2 мільйонів менше, ніж планувала.

У разі перемоги у Лізі Європи каталонський клуб заробить максимум 14,9 мільйонів євро.

Дохід каталонського клубу за підсумками виступів у ЛЧ у сезоні 2022/23 становив 67,18 мільйона євро, у тому числі 34,11 мільйона євро – за історичний рейтинг.

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