Барселона повинна виплатити ще 115 млн євро за своїх футболістів, повідомляє Marca.

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Цей борг каталонці зобов'язані закрити до сезону 2023/24. До цієї суми відносяться нещодавні трансфери "блаугранас", для прикладу: Міралем П'яніч (39 млн), Френкі де Йонг (32), Сержиньйо Дест (16) і навіть ще 13 млн євро за Філіппе Коутінью.

Нагадаємо, проблеми Барси обмежуються не лише фінансовим боком, через незадовільні результати команди все частіше з'являється інформація про потенційне звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера клубу.

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