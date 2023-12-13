З жовтня представники Барселони тричі зустрічалися з головним тренером Жирони Мічелом Санчесом.

Барселона визначилася з наступним головним тренером, який має замінити Хаві. Як інформує інсайдер Франсуа Гальярдо, ним має стати чинний наставник Жирони Мічел Санчес. Згідно з джерелом, починаючи з жовтня, представники "блаугранас" уже тричі зустрічалися з Мічелом для обговорення майбутньої співпраці. Якщо сторонам вдасться домовитися, він очолить Барсу в сезоні 2024/25.

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Якщо ж керівництво каталонського клубу вирішить звільнити Хаві посеред цього сезону, тимчасовим наставником повинен буде стати Рафа Маркес.

Нагадаємо, що в іспанських ЗМІ циркулюють чутки про те, що президент Барселони Жоан Лапорта незадоволений роботою чинного тренера команди Хаві. Минулого тижня "блаугранас" програла на своєму полі Жироні Мічела з рахунком 2:4 і опустилася на четверту сходинку турнірної таблиці.

Водночас команда Довбика і Циганкова лідирує в Ла Лізі, випереджаючи Реал на 2 очки.

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