Перші тури іспанської Ла Ліги не обійшлися без серйозних помилок з боку арбітрів.

Іспанський Технічний комітет арбітрів (CTA) у нинішньому сезоні почав публікувати відео з детальним розбором суперечливих епізодів. За підсумками перших трьох турів Ла Ліги було визнано дві грубі помилки.

Барселоні загрожує технічна поразка – клуби Ла Ліги вимагатимуть покарання за однієї умови

Одна трапилася у матчі Мальорка – Барселона, а саме в епізоді з другим голом каталонців. Капітан острів'ян Антоніо Раільйо головою відбив гармату Ямаля і відразу звалився на газон. Рефері Хосе Луїс Мунуера Монтеро був зобов'язаний зупиняти гру, однак дозволив Барсі завершити атаку результативним ударом Феррана.

Ще один суддівський провал стався у грі Алавес – Атлетіко. "Матрацники" вийшли уперед завдяки голу Джуліано Сімеоне з явного офсайду. Натомість гол Гюлера у ворота тієї-таки Мальорки був скасований правильно – хавбек Реала підіграв собі рукою.

"Батьки залишалися без їжі": Лаутаро – про тяжке дитинство, гру з Барселоною та болючу поразку від ПСЖ в Лізі чемпіонів