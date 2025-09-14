Барселона у рамках 4-го туру Ла Ліги 2025/26 перемогла Валенсію (6:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Барселона не просто так вийшла на Валенсію напіврезервом. По-перше, лідери мали відпочити після ігор за збірну, адже вже у четвер команда стартує в Лізі чемпіонів. По-друге, не всі були здорові – Ямаль і Де Йонг травмувались у відборі до ЧС-2026, а Бальде вилетів ще раніше.

Барселона несправедливо звинуватила збірну Іспанії в травмі Ямаля – сторони знайшли винуватця

Крім того, до основи не потрапив Рафінья. Бразилець був покараний за запізнення на передматчеву розминку – Хансі Флік у таких випадках не робить потурань нікому. Як наслідок, у складі "блаугранас" прописались Рашфорд, Касадо, Мартін, Фермін Лопес і дебютант Барджі.

Навіть такому лайн-апу каталонців Валенсія не знайшла ради. Перший удар по воротах "кажани" провели аж на 71-й хвилині, тоді як Барса мала аж 17 пострілів. Щоправда, перший тайм виявився доволі нудним. Пригадується тільки чотири моменти у виконанні господарів.

На 5-й хвилині Кунде розстрілював ворота з лінії воротарського, зачепившись за відскок після кутового. Агірресабала парирував. На 10-й Фермін вивів Феррана Торреса віч-на-віч, а той перекинув голкіпера – втім, сфера впала за поперечкою. Ще за п'ять хвилин Фермін обігрався з Рашфордом і вгатив з лівого краю штрафного, однак Агірресабала знову врятував гостей.

Зрештою, на 28-й хвилині Барселона відкрила рахунок. Кубарсі виконав шедевральну передачу по центру, а Ферран ідеально підрізав її на хід Ферміну. Лопес увійшов на лівий фланг карного майданчика й прошив кіпера. 1:0! Після цього господарі перестали загострювати.

Хансі Фліка такий малюнок гри не влаштовував, тож у роздягальні він провів заміну. Рафінья вийшов замість Барджі й швидко продемонстрував клас. На 53-й хвилині бразилець подвоїв перевагу "блаугранас", замкнувши простенький крос від Рашфорда – дивно, чому ніхто так і не перехопив м'яч. 2:0!

На 58-й справа дійшла до розгрому. Фермін Лопес оформив дубль, прийнявши пас від Касадо й зарядивши метрів з 24-х під ліву стійку. 3:0!

Через вісім хвилин Рафінья теж зробив дубль, обробивши відскок після діагоналі Касадо. Бразилець поклав корпус і потужним ударом прошив Агірресабалу. 4:0!

Честь добити "Лос Чес" випала Лєвандовскі. Роберт вийшов на 68-й хвилині, а вже на 75-й поляк забив свій перший гол у чемпіонаті. Роберт відкрився під розрізний пас свіжого Ольмо й пробив з рикошетом від поперечки. 5:0!

На 86-й же хвилині Лєвандовскі теж зробив дубль, реалізувавши вихід сам на сам з передачі Берналя. 6:0!

Окрім цих голів, каталонці запороли ще купу моментів. Хет-триком могли відзначитись усі три герої зустрічі, але другий гол Роберта виявився останнім. Барселона святкує неймовірну перемогу.

Ванат вразив Іспанію дебютним голом і відразу став найкращим у Жироні – каталонці драматично втратили перемогу на 90+2