Барселона взимку шукатиме нові команди для двох перлин академії – на Камп Ноу їм не дають жодного шансу
Далеко не всі молоді гравці Барселони почуваються комфортно під керівництвом Рональда Кумана.
Каталонський гранд взимку спробує знайти варіанти для оренд двом хавбекам – Рікі Пучу та Карлесу Аленьї, повідомляє Sport.es.
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Обидва гравці вважалися зірками в академії Барселони, але на дорослому рівні поки не вражають. Аленья влітку повернувся з Бетіса і отримав лише 8 хвилин у поєдинку проти Динамо. Пуч також не може похвалитися стабільною практикою – 4 хвилини у поєдинку з Хетафе. Барселона безболісно може відпустити вихованців, щоб дати їм більше ігрового часу і розвантажити зарплатну відомість для потенційних новачків.
Головним претендентом на 22-річного Аленью вважався Хетафе. 21-річний Пуч цікавив португальські гранди – Бенфіку та Порту.
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