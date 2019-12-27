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Барселона взимку не купуватиме, – Marca

16:42 140 Читать на русском
Барселона взимку не купуватиме, – Marca
Ернесто Вальверде / EFE

Керівництво іспанської Барселони вирішило не підривати трансферний ринок гучними придбаннями в січні.

"Блаугранас" не купуватимуть гравців у найближче трансферне вікно, повідомляє Marca.

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Каталонці змушені скромно поводитися на ринку, оскільки раніше багато витратили на Френкі де Йонга та Антуана Грізманна. Через потребу відповідати вимогам фінансового фейр-плей Барса взимку готова лише продавати. Зокрема, Камп Ноу можуть покинути Жан-Клер Тодібо та Карлес Аленья.

Замість зими боси Барселони готуватимуться до трансферного літа. Тоді каталонці планують підписати правого фулбека, центрального оборонця, а також потенційно центрхава та центрфорварда на заміну Луїсу Суаресу.

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