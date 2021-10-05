Барселона взимку боротиметься з Реалом за Кавані – Роналду став несподіваним "помічником" каталонців
Барселона спробує знайти бюджетне підсилення атаки під час зимового трансферного вікна.
Каталонці звернули увагу на форварда Манчестер Юнайтед Едінсона Кавані, повідомляє El Nacional.
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Ветеран незадоволений своє роллю на Олд Траффорд після приходу Кріштіану Роналду. У поточному сезоні Кавані лише раз вийшов з перших хвилин і результативними діями поки не відзначався. Контракт форварда з МЮ розрахований лише до літа 2022-го, тому його викуп не буде дорогим.
Додамо, що мадридський Реал також називають одним з претендентів на 34-річного уругвайця.
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