Каталонці звернули увагу на форварда Манчестер Юнайтед Едінсона Кавані, повідомляє El Nacional.

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Ветеран незадоволений своє роллю на Олд Траффорд після приходу Кріштіану Роналду. У поточному сезоні Кавані лише раз вийшов з перших хвилин і результативними діями поки не відзначався. Контракт форварда з МЮ розрахований лише до літа 2022-го, тому його викуп не буде дорогим.

Додамо, що мадридський Реал також називають одним з претендентів на 34-річного уругвайця.

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