"Чи буду я і надалі довіряти тренеру? Так, звичайно, Куман продовжить роботу після Ель Класіко, незалежно від результату", – цитує Лапорту Diario Sport.

Куман – про Ель Класіко: Я не знаю, чи люди вірять в Барселону

Статус Рональда Кумана у Барсі похитнувся після провального старту сезону, і низка іспанських ЗМІ повідомляли, що нідерландський фахівець найближчим часом буде звільнений з табору каталонців.

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Нагадаємо, двобій Барселони та Реала відбудеться 24 жовтня, початок о 17:15. Перед матчем Реал випереджає Барсу на 2 очки.

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