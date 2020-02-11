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Барселона вже узгодила перехід форварда, який замінить травмованого Дембеле – доведеться викласти чималу суму

21:44 1025 Читать на русском
Барселона вже узгодила перехід форварда, який замінить травмованого Дембеле – доведеться викласти чималу суму
Вілліан Хосе / фото: Luis M. Unciti/MD

Барселона змушена шукати нового нападника через травми Усмана Дембеле та Луїса Суареса.

Барселона вже досягла принципової згоди про перехід форварда Реал Сосьєдада Вілліана Хосе, стверджує Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, трансфер 28-річного бразильця обійдеться "блаугранас" в 35 мільйонів євро, хоча клаусула в його контракті складає 70 млн.

Однак зазначимо, що і Барселона, і Реал Сосьєдад заперечують домовленість про перехід форварда, чий контракт з клубом із Сан-Себастьяна розрахований до 2024 року.

У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Вілліан Хосе провів 22 матчі за Реал Сосьєдад, у яких забив вісім м'ячів.

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Іспанія Барселона Барселона Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Трансфери Вілліан Хосе Вілліан Хосе Трансфери Барселони
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