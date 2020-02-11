Барселона вже узгодила перехід форварда, який замінить травмованого Дембеле – доведеться викласти чималу суму

Барселона змушена шукати нового нападника через травми Усмана Дембеле та Луїса Суареса.

Барселона вже досягла принципової згоди про перехід форварда Реал Сосьєдада Вілліана Хосе, стверджує Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, трансфер 28-річного бразильця обійдеться "блаугранас" в 35 мільйонів євро, хоча клаусула в його контракті складає 70 млн.

Однак зазначимо, що і Барселона, і Реал Сосьєдад заперечують домовленість про перехід форварда, чий контракт з клубом із Сан-Себастьяна розрахований до 2024 року.

У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Вілліан Хосе провів 22 матчі за Реал Сосьєдад, у яких забив вісім м'ячів.

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