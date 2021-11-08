Барселона вже має нового Мессі – фантастичний гол юного таланта розриває мережу
14:24 - Читать на русском
Вихованець клубної академії Барселони змусив уболівальників вкотре пригадати Лео Мессі.
7-річний вундеркінд розкішним голом після сольного проходу врятував свою команду від поразки у товариському матчі, встановивши остаточний рахунок 5:5.
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Педро Хуарес, так звуть хлопчика, після розіграшу м'яча у центрі поля пройшов до чужих воріт, обігруючи суперників один за одним, і забив гол. Багатьом прихильникам каталонців це нагадало кілька подібних голів Лео Мессі.
Нагадаємо, аргентинець влітку не зумів продовжити контракт з каталонцями і був змушений перейти у ПСЖ.
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