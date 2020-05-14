Барселона вважає повернення Неймара неможливим

Радник президента Барселони Карлес Решак вважає неможливим повернення нападника ПСЖ Неймара в каталонський клуб.

"Аналізуючи нинішню ситуацію, я вважаю, що повернення Неймара неможливе. Думаю, він зрозумів, яку роль для нього відігравала Барселона. Якщо він забивав тут гол, це облітало увесь світ кілька разів. У Парижі його голи менш помітні", – наводить слова Решака COPE.

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Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013 по 2017 рік. За цей час бразилець двічі став чемпіоном Іспанії, тричі переміг у Кубку Іспанії, один раз виграв Суперкубок Іспанії, переміг в Лізі чемпіонів, в Суперкубку УЄФА, а також став чемпіоном світу на клубному рівні.

До слова, Неймар перебрався до ПСЖ із Барселони в 2017 році за рекордні 222 млн у євровалюті. З того часу сага з поверненням скандального бразильця на Камп Ноу відновлюється у кожне трансферне вікно.

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