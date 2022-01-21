Барселона контактувала з Ліллем щодо можливого трансферу Джонатана Девіда, повідомляє TSN.

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Також французький клуб отримував запити щодо свого форварда від Челсі та Тоттенхема. "Доги" виключають продаж 22-річного канадця взимку, тому основна боротьба за гравця відбуватиметься ближче до літнього трансферного вікна. Портал Transfermarkt оцінює Джонатана у 50 млн євро.

У нинішньому сезоні Девід провів 29 матчів, в яких відзначився 16-ма голами.

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