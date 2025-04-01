Нещодавно стало відомо, що Челсі хоче підписати 26-річного француза і зробив його пріоритетною ціллю.

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Як повідомляє Marca, кілька тижнів тому каталонський клуб висловив бажання продовжити контракт із Жюлем Кунде, що діє до 2027 року. Спортивний директор Барселони Деку зв'язався з гравцем і отримав задовільну відповідь: француз хоче залишитися.

Кунде почувається важливим гравцем у складі "кулес" і має право голосу у роздягальні. Тренерський штаб Ганса-Дітера Фліка і керівники клубу розраховують, що француз буде частиною довгострокового проєкту. Усі ці фактори мотивують Жюля підписати нову угоду. Переговори поки що перебувають на ранній стадії, але в Барселоні задоволені реакцією гравця на пропозицію.

Нагадаємо, Кунде приєднався до Барселони у 2022 році, перейшовши з Севільї. Загалом француз відіграв за "кулес" у 133 матчах, забивши шість голів та віддавши 18 асистів.

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