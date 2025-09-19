Головна зірка не зіграла

Барселона приїхала на перший матч у ЛЧ з доволі скромним списком кадрових втрат. До відсутності тер Штегена й Гаві вже встигли звикнути, а Де Йонг встиг відновитись після пошкодження у збірній – Френкі зайняв місце в основі. Ще до міжнародної паузи до лазарету загримів Бальде, який досі залишається недоступним. Його позицію закрив Мартін.

Барселона розробила стратегію для відновлення Ямаля – все заради зустрічі із Забарним

Головною втратою став Ямаль, який досі не залікував травму спини. Клуб і Хансі Флік на цьому тлі влаштували скандал, звинувативши збірну Іспанії. Самого футболіста тренер розкритикував за участь в рекламі, адже той мав сконцентруватись на відновленні. Хай там як, у зустрічі проти Ньюкасла претендент на Золотий м'яч зіграти не міг.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.



HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Ньюкасл же підійшов до матчі в оптимальному складі. Едді Хау навіть дозволив собі відмовитись від головного літнього трансферу. 80-мільйонний Нападник Вольтемаде, який на вихідних приніс першу перемогу в чемпіонаті, розпочав матч на лавці запасних.

Ньюкасл прекрасно підготувався до Барси

У першому таймі та на початку другого Барселона провела 10 ударів, однак жоден з них не претендував на взяття воріт. Єдиний гідний момент трапився на 10-й хвилині, коли Рашфорд ефектно розвернувся навколо Тріпп'єра та влетів на лівий край штрафного – от тільки після цього Маркус пробив собі в ногу.

Нічого гострішого в активі Барселони не було. Підопічні Едді Хау у стартові 20 хвилин накрили півфіналіста ЛЧ надзвичайно агресивним високим пресингом, а потім відкотились у середній та низький блок – і перекрили всі зони. "Сороки" явно переважали "блаугранас" у інтенсивності та дисципліні в роботі без м'яча.

Що найбільш важливо, Ньюкасл здорово атакував. Вже на 5-й хвилині Еланга обійшов Мартіна та виконав простріл на 11 метрів, однак Гордон не влучив по м'ячу.

Ще за хвилину Барнс вийшов віч-на-віч із Жоаном Гарсією й пробив у голкіпера, хоча там все одно був офсайд.

Найкращий момент у першому таймі господарі провели на 24-й хвилині, коли Еланга отримав пас на хід правим флангом. Ньюкасл вискочив 2-в-1 – і Ентоні розібрався в ситуації правильно, покотивши м'яч на дальню штангу під замикання Барнсу. Харві пробивав метрів з шести у ближній кут, однак Жоан Гарсія врятував Барселону.

На старті другого тайму Ньюкасл міг забити після кутового, який головою замикав Жоелінтон, але м'яч пролетів у метрі від дальньої стійки. Крім цих епізодів, пригадується багато перспективних контратак і кросів без завершення – і хоча загалом матч виглядав нудненько, в плані гостроти англійці були далеко попереду.

Ньюкасл впав під ударами свого криптоніту

До 55-ї хвилини "сороки" повністю контролювали ситуацію. Голом у ворота Ніка Поупа навіть не пахло. Надії на Рашфорда, здавалося, знову не справдились – Маркус на своєму лівому фланзі грав точно так же, як у всіх попередніх матчах за Барсу. Щось бігав, десь когось обіграв, але систематичної небезпеки англієць не створював.

На 57-й хвилині ніхто б не повірив, що Рашфорд стане головним героєм матчу, хоча на початку другого тайму англієць міг забивати. Його удар з меж штрафного заблокували.

А вже на 58-й хвилині екс-нападник МЮ відзначився у британському стилі, відклеївшись від Шера й замкнувши навіс Кунде з правого флангу. Шер припустився чи не першої помилки в матчі, але її вистачило – після удару головою у виконанні Маркуса м'яч стрімко полетів у дальній кут. 0:1!

Едді Хау відреагував масовою заміною. На 63-й хвилині замість Барнса, Еланги, Жоелінтона й Шера вийшли Алекс і Джейком Мерфі, Джо Віллок і Нік Вольтемаде. От тільки вони навіть не встигли розбігатись. Вже на 67-й хвилині Ньюкасл пропустив вдруге – і знову від Рашфорда.

Цього разу Маркус оформив справжній шедевр. Англієць підхопив відскок у зоні перед штрафним, обійшов Тоналі та завдав фантастичного пострілу в дальню дев'ятку. Метрів з 25-ти Маркус поцілив у поперечку, від якої сфера залетіла у сітку. 0:2!

І як тут не згадати, що Ньюкасл є давнім клієнтом Рашфорда? За час своєї кар'єри на Альбіоні нападник забив "сорокам" п'ять голів. Тепер їх буде сім.

Вольтемаде подарував надію

У наступні 15 хвилин здавалося, що Ньюкасл "поплив". Не стільки фізично, скільки ментально. От тільки Барселона теж нічого не створювала – як і в першому таймі. Хансі Флік більше переймався замінами, адже через пошкодження коліна довелося знімати Кубарсі, а згодом зашкутильгав і Араухо. Уругваєць продовжив гру, однак замість Пау довелося випускати Крістенсена.

Втім, не все було так жахливо. На 75-й хвилині знову могли спрацювати гроші, які виклали за Вольтемаде – німець скинув м'яч п'яткою під удар Гімараєсу. Бруну вгатив з-за меж штрафного, однак Гарсія спокійно спіймав.

Наприкінці зустрічі Едді Хау випустив високого Ботмана, а Ньюкасл перейшов на тактику кросів. Штрафний завантажували як прострілами, так і подачами. Навіть вкидання з ауту супроводжувались насиченням карного майданчика купою "сорок".

Більшість закидань каталонці вибили, однак на 90-й хвилині господарі таки добилися свого – Мерфі прорвався правим флангом і покотив у периметр, а Гордон відірвався від Крістенсена та замкнув. 1:2!

Після цього Ньюкасл влаштував навалу, однак нічого страшного команда так і не створила. Барселона ж огризнулася прострілом Рафіньї на ближню стійку, який замкнув свіжий Ольмо. Поуп врятував англійців від третього пропущеного, але фінальний свисток все одно зафіксував поразку тайн-вірців. "блаугранас" перемогли.

Суперкомп'ютер Opta спрогнозував переможця ЛЧ – в Судакова та Трубіна вірять більше, ніж в топ-клуби