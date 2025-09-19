Барселона втримала важку перемогу над Ньюкаслом – Рашфорд переломив гру, оформивши дебютний дубль за "блаугранас"
Барселона у рамках 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2025/26 перемогла Ньюкасл (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Головна зірка не зіграла
Барселона приїхала на перший матч у ЛЧ з доволі скромним списком кадрових втрат. До відсутності тер Штегена й Гаві вже встигли звикнути, а Де Йонг встиг відновитись після пошкодження у збірній – Френкі зайняв місце в основі. Ще до міжнародної паузи до лазарету загримів Бальде, який досі залишається недоступним. Його позицію закрив Мартін.
Барселона розробила стратегію для відновлення Ямаля – все заради зустрічі із Забарним
Головною втратою став Ямаль, який досі не залікував травму спини. Клуб і Хансі Флік на цьому тлі влаштували скандал, звинувативши збірну Іспанії. Самого футболіста тренер розкритикував за участь в рекламі, адже той мав сконцентруватись на відновленні. Хай там як, у зустрічі проти Ньюкасла претендент на Золотий м'яч зіграти не міг.
Ньюкасл же підійшов до матчі в оптимальному складі. Едді Хау навіть дозволив собі відмовитись від головного літнього трансферу. 80-мільйонний Нападник Вольтемаде, який на вихідних приніс першу перемогу в чемпіонаті, розпочав матч на лавці запасних.
Ньюкасл прекрасно підготувався до Барси
У першому таймі та на початку другого Барселона провела 10 ударів, однак жоден з них не претендував на взяття воріт. Єдиний гідний момент трапився на 10-й хвилині, коли Рашфорд ефектно розвернувся навколо Тріпп'єра та влетів на лівий край штрафного – от тільки після цього Маркус пробив собі в ногу.
Нічого гострішого в активі Барселони не було. Підопічні Едді Хау у стартові 20 хвилин накрили півфіналіста ЛЧ надзвичайно агресивним високим пресингом, а потім відкотились у середній та низький блок – і перекрили всі зони. "Сороки" явно переважали "блаугранас" у інтенсивності та дисципліні в роботі без м'яча.
Що найбільш важливо, Ньюкасл здорово атакував. Вже на 5-й хвилині Еланга обійшов Мартіна та виконав простріл на 11 метрів, однак Гордон не влучив по м'ячу.
Ще за хвилину Барнс вийшов віч-на-віч із Жоаном Гарсією й пробив у голкіпера, хоча там все одно був офсайд.
Найкращий момент у першому таймі господарі провели на 24-й хвилині, коли Еланга отримав пас на хід правим флангом. Ньюкасл вискочив 2-в-1 – і Ентоні розібрався в ситуації правильно, покотивши м'яч на дальню штангу під замикання Барнсу. Харві пробивав метрів з шести у ближній кут, однак Жоан Гарсія врятував Барселону.
На старті другого тайму Ньюкасл міг забити після кутового, який головою замикав Жоелінтон, але м'яч пролетів у метрі від дальньої стійки. Крім цих епізодів, пригадується багато перспективних контратак і кросів без завершення – і хоча загалом матч виглядав нудненько, в плані гостроти англійці були далеко попереду.
Ньюкасл впав під ударами свого криптоніту
До 55-ї хвилини "сороки" повністю контролювали ситуацію. Голом у ворота Ніка Поупа навіть не пахло. Надії на Рашфорда, здавалося, знову не справдились – Маркус на своєму лівому фланзі грав точно так же, як у всіх попередніх матчах за Барсу. Щось бігав, десь когось обіграв, але систематичної небезпеки англієць не створював.
На 57-й хвилині ніхто б не повірив, що Рашфорд стане головним героєм матчу, хоча на початку другого тайму англієць міг забивати. Його удар з меж штрафного заблокували.
А вже на 58-й хвилині екс-нападник МЮ відзначився у британському стилі, відклеївшись від Шера й замкнувши навіс Кунде з правого флангу. Шер припустився чи не першої помилки в матчі, але її вистачило – після удару головою у виконанні Маркуса м'яч стрімко полетів у дальній кут. 0:1!
Едді Хау відреагував масовою заміною. На 63-й хвилині замість Барнса, Еланги, Жоелінтона й Шера вийшли Алекс і Джейком Мерфі, Джо Віллок і Нік Вольтемаде. От тільки вони навіть не встигли розбігатись. Вже на 67-й хвилині Ньюкасл пропустив вдруге – і знову від Рашфорда.
Цього разу Маркус оформив справжній шедевр. Англієць підхопив відскок у зоні перед штрафним, обійшов Тоналі та завдав фантастичного пострілу в дальню дев'ятку. Метрів з 25-ти Маркус поцілив у поперечку, від якої сфера залетіла у сітку. 0:2!
І як тут не згадати, що Ньюкасл є давнім клієнтом Рашфорда? За час своєї кар'єри на Альбіоні нападник забив "сорокам" п'ять голів. Тепер їх буде сім.
Вольтемаде подарував надію
У наступні 15 хвилин здавалося, що Ньюкасл "поплив". Не стільки фізично, скільки ментально. От тільки Барселона теж нічого не створювала – як і в першому таймі. Хансі Флік більше переймався замінами, адже через пошкодження коліна довелося знімати Кубарсі, а згодом зашкутильгав і Араухо. Уругваєць продовжив гру, однак замість Пау довелося випускати Крістенсена.
Втім, не все було так жахливо. На 75-й хвилині знову могли спрацювати гроші, які виклали за Вольтемаде – німець скинув м'яч п'яткою під удар Гімараєсу. Бруну вгатив з-за меж штрафного, однак Гарсія спокійно спіймав.
Наприкінці зустрічі Едді Хау випустив високого Ботмана, а Ньюкасл перейшов на тактику кросів. Штрафний завантажували як прострілами, так і подачами. Навіть вкидання з ауту супроводжувались насиченням карного майданчика купою "сорок".
Більшість закидань каталонці вибили, однак на 90-й хвилині господарі таки добилися свого – Мерфі прорвався правим флангом і покотив у периметр, а Гордон відірвався від Крістенсена та замкнув. 1:2!
Після цього Ньюкасл влаштував навалу, однак нічого страшного команда так і не створила. Барселона ж огризнулася прострілом Рафіньї на ближню стійку, який замкнув свіжий Ольмо. Поуп врятував англійців від третього пропущеного, але фінальний свисток все одно зафіксував поразку тайн-вірців. "блаугранас" перемогли.
Суперкомп'ютер Opta спрогнозував переможця ЛЧ – в Судакова та Трубіна вірять більше, ніж в топ-клуби