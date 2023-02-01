Поєдинок на Беніто Вільямарін між Бетісом та Барселоною мав не тільки яскраву вивіску, а й важливе турнірне значення. Каталонці у випадку перемоги наростили б відрив від Реала до восьми очок – так, мадридці свій матч зіграють завтра, але у них купа проблем і доволі непростий суперник (Валенсія). Андалусійці ж могли наздогнати Атлетіко, який замикав топ-4 Ла Ліги.

Статистика дає оманливе враження щодо першого тайму зустрічі. Згідно з цифрами, команди провели 7 ударів на двох, жодного разу не влучивши у площину воріт. В реальності ж вболівальники побачили динамічний футбол з низкою класних моментів. На 33-й хвилині Рафінья навіть гол забив, замкнувши черпачок від Де Йонга, однак його не зарахували через офсайд.

У Бетіса було дві класних можливості відкрити рахунок. Вже на 10-й хвилині Борха Іглесіас відкрився під передачу з глибини на лівий напівфланг, після чого вирізав пас на дальній кут воротарського. Луїс Енріке прийняв м'яч, переграв захисника й пробив з лівої, але влучив у ногу супернику – сфера пролетіла поруч з лівою стійкою! На 32-й же Руїбаль Гарсія котив під удар Каналесу з лінії штрафного, однак його в останню мить заблокували.

Моменти Барси були значно гострішими. На 18-й хвилині Педрі отримав проникний пас, втік від захисників і почав обігрувати голкіпера. Руй Сілва в останню мить видряпав м'яч з-під його ніг. На 37-й все той же Педрі скористався обрізкою Луїса Енріке й розстріляв ворота з близької відстані – Руй Сілва врятував і тут.

Ще за три хвилини Гаві пробивав з меж карного майданчика з рикошетом (поруч зі стійкою), а на 43-й юнак замкнув навіс від Лєвандовскі – м'яч пішов у протихід воротарю, але у сітку не влучив. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

Одразу зі стартом другого тайму "блаугранас" мали забивати. Бальде промчав лівим флангом і зміг провести передачу в центр штрафного, куди увірвався Педрі. Хавбек завдав сильного пострілу метрів з 11-ти – Руй Сілва парирував! Після цього команди розмінялись падіннями у чужому карному майданчику (Рафінья й Каналес претендували на пенальті) але арбітр проігнорував їх (і правильно зробив).

В якийсь момент хід зустрічі дещо заспокоївся. Бетіс тримався дуже гідно. Тим не менш, на 65-й хвилині гості таки змогли прошити Руя Сілву. Героєм став Бальде, який набрав реактивну швидкість на лівому фланзі й покотив на дальню стійку. Рафінья ж випередив усіх захисників і замкнув – 0:1! Барселона вийшла вперед.

Після цього трибуни погнали Бетіс уперед. Гра пішла на зустрічних курсах. Каналес знову падав у штрафному (і знову безуспішно), а Хуанмі й Іглесіас розминулись з прострілом Абнера. Барса огризнулась проникним пасом Бускетса й ударом Лєвандовскі з 11-ти метрів – поляк намагався перекинути Руя Сілву, але занадто сильно підняв м'яч.

На 78-й хвилині Мануель Пеллегріні пішов ва-банк, зробивши потрійну заміну. Втім, всього через хвилину його команда пропустила вдруге. Педрі навісив з кутового, Араухо скинув м'яч на Лєвандовскі, а той поставив корпус і розстріляв ворота з близької дистанції – 0:2! Здавалося, що це кінець.

Бетіс же не здався, відігравши один гол на 85-й хвилині. Щоправда, він став наслідком випадковості. Кюнде просто зрізав у власні ворота банальний простріл з правого флангу. 1:2! На 88-й же аналогічною дією ледь не відзначився Бускетс, який зрізав подачу Каналеса – цього разу м'яч пройшов поруч з воротами. На жаль для "вердібланкос", цей момент став останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони.