Барселона втримала надважку перемогу над Леганесом – відірватись від Реала дозволив автогол
Перший тайм відверто розчарував фанів Барселони, адже небезпечних моментів було зовсім мало. Перший з них взагалі створив Леганес – і який! Раба обійшов Мартінеса на фланзі й прострілив у центр карного майданчика, а Альтіміра замикав без спротиву. Від пропущеного гола врятував Щенсни!
The Tek wall! ?#LaLigaHighlights pic.twitter.com/IQA9dEljFE— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 12, 2025
Відповідь "блаугранас" прилетіла аж на 22-й хвилині, коли Ямаль п'яткою скинув м'яч на Кунде. Фулбек пройшов захисника на краю штрафного й завдав удару з правої, а м'яч рикошетом полетів у протихід Дмітровічу – втім, сербський голкіпер встиг скластись, діставши сферу з дев'ятки!
SO close ?#LaLigaHighlights pic.twitter.com/QwpHYQOQeS— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 12, 2025
Окрім цього, в актив каталонців можна занести тільки розрізний пас на 31-й хвилині, після якого Ямаль увірвався на ліву половину карного майданчика. Ламін пробивав низом під ближню стійку, однак м'яч влучив у сітку лишень із зовнішнього боку. Ось і вся гострота з боку гостей.
Леганес же організував ще дві вбивчі нагоди. Так, Діоманде на 43-й хвилині розігнав контратаку з передачею на хід Рабі, а той відклеївся від Кунде й вгатив з лінії штрафного. Сфера пройшла поруч з лівою дев'яткою!
? ¡Qué poco faltó para el gol de Raba!#LeganésBarça | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/quYmXVM1qS— C.D. Leganés (@CDLeganes) April 12, 2025
У компенсований же час мадридці вискочили у контрвипад з прострілом під удар Рабі. Нападник виривався сам на сам зі Щенсни й виводити Леганес уперед – от тільки Рафінья в останню мить повернувся до штрафного й кинувся у підкат, зрізавши передачу. Атака захлинулась.
INCREDIBLE FROM RAPHINHA ?#LaLigaHighlights pic.twitter.com/Hr6oXrbZGV— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 12, 2025
Господарі виглядали гостріше за Барселону, тож пропущений через дві хвилини по перерві гол став максимально прикрим. Тим паче, що його забив свій футболіст. Рафінья прорвався правим флангом і покотив під замикання Лєвандовскі, а Саєнс у спробі вибити м'яч зрізав його у власні ворота. 0:1!
Каталонцям вдалося вибити Леганес з колії, але мінімальна перемога завдяки автоголу не входила у плани гостей. У наступні 20 хвилин Барса провела низку класних моментів. Особливо ефектний шанс відзначитись змарнував Фермін Лопес, який переграв у штрафному трьох захисників, вирвавшись на рандеву з Дмітровічем – от тільки влучити у ворота з шести метрів йому не вдалося!
?????́? ??́??? ????́?. ? #LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/BK5LiWJO4A— LALIGA (@LaLiga) April 12, 2025
На 63-й же хвилині 100-й гол за Барселону міг провести Лєвандовскі, який перестрибнув двох опонентів і замкнув подачу Рафіньї. М'яч за високою дугою полетів на дальню стійку, але пройшов поруч із нею. Ще через шість хвилин Ямаль вийшов на побачення з Дмітровічем під нульовим кутом – серб парирував його удар.
До цього часу Леганес встиг оговтатись, почавши огризатись своїми моментами. Так, вже на 70-й хвилині Раба забив гол зусиллями Раби, якому вдалося замкнути навіс від Альтіміри, однак практично одразу лайнсмен підняв прапорець.
Фантастичний шанс зрівняти рахунок на 76-й хвилині мав Дієго Гарсія, який відгукнувся на закидання з глибини й замкнув у падінні. Центрбеки взагалі його не контролювали, тож нападник міг забивати першим же дотиком після виходу на полі – втім, сфера по-зрадницьки прокотилась поруч з дальньою стійкою.
Барса огризнулась контрвипадом із навісом Ямаля, який підрізали на дальню стійку. Свіжий Торрес міг карати пострілом з мінімальної відстані, але Дмітровіч врятував "пепінерос". На 81-й же хвилині Саєнс ледь не оформив другий автогол після кросу Рафіньї – пощастило, що м'яч пройшов повз ворота.
І все ж останній момент у цій зустрічі створили господарі. Свіжий Мунір на 2-й компенсованій отримав закидання з глибини й тікав віч-на-віч зі Шенсни. Варіантів для завершення було безліч, але несподівано ззаду прилетів підкат від Іньїго Мартінеса – точно в м'яч! Ідеальний порятунок!
Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Барселони. Каталонці відірвались від Реала на сім залікових балів ("вершкові" свій матч проведуть завтра). Леганес залишається у двох очках від підйому із зони вильоту.