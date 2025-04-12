Перший тайм відверто розчарував фанів Барселони, адже небезпечних моментів було зовсім мало. Перший з них взагалі створив Леганес – і який! Раба обійшов Мартінеса на фланзі й прострілив у центр карного майданчика, а Альтіміра замикав без спротиву. Від пропущеного гола врятував Щенсни!

Відповідь "блаугранас" прилетіла аж на 22-й хвилині, коли Ямаль п'яткою скинув м'яч на Кунде. Фулбек пройшов захисника на краю штрафного й завдав удару з правої, а м'яч рикошетом полетів у протихід Дмітровічу – втім, сербський голкіпер встиг скластись, діставши сферу з дев'ятки!

Окрім цього, в актив каталонців можна занести тільки розрізний пас на 31-й хвилині, після якого Ямаль увірвався на ліву половину карного майданчика. Ламін пробивав низом під ближню стійку, однак м'яч влучив у сітку лишень із зовнішнього боку. Ось і вся гострота з боку гостей.

Леганес же організував ще дві вбивчі нагоди. Так, Діоманде на 43-й хвилині розігнав контратаку з передачею на хід Рабі, а той відклеївся від Кунде й вгатив з лінії штрафного. Сфера пройшла поруч з лівою дев'яткою!

У компенсований же час мадридці вискочили у контрвипад з прострілом під удар Рабі. Нападник виривався сам на сам зі Щенсни й виводити Леганес уперед – от тільки Рафінья в останню мить повернувся до штрафного й кинувся у підкат, зрізавши передачу. Атака захлинулась.

Господарі виглядали гостріше за Барселону, тож пропущений через дві хвилини по перерві гол став максимально прикрим. Тим паче, що його забив свій футболіст. Рафінья прорвався правим флангом і покотив під замикання Лєвандовскі, а Саєнс у спробі вибити м'яч зрізав його у власні ворота. 0:1!

Каталонцям вдалося вибити Леганес з колії, але мінімальна перемога завдяки автоголу не входила у плани гостей. У наступні 20 хвилин Барса провела низку класних моментів. Особливо ефектний шанс відзначитись змарнував Фермін Лопес, який переграв у штрафному трьох захисників, вирвавшись на рандеву з Дмітровічем – от тільки влучити у ворота з шести метрів йому не вдалося!

На 63-й же хвилині 100-й гол за Барселону міг провести Лєвандовскі, який перестрибнув двох опонентів і замкнув подачу Рафіньї. М'яч за високою дугою полетів на дальню стійку, але пройшов поруч із нею. Ще через шість хвилин Ямаль вийшов на побачення з Дмітровічем під нульовим кутом – серб парирував його удар.

До цього часу Леганес встиг оговтатись, почавши огризатись своїми моментами. Так, вже на 70-й хвилині Раба забив гол зусиллями Раби, якому вдалося замкнути навіс від Альтіміри, однак практично одразу лайнсмен підняв прапорець.

Фантастичний шанс зрівняти рахунок на 76-й хвилині мав Дієго Гарсія, який відгукнувся на закидання з глибини й замкнув у падінні. Центрбеки взагалі його не контролювали, тож нападник міг забивати першим же дотиком після виходу на полі – втім, сфера по-зрадницьки прокотилась поруч з дальньою стійкою.

Барса огризнулась контрвипадом із навісом Ямаля, який підрізали на дальню стійку. Свіжий Торрес міг карати пострілом з мінімальної відстані, але Дмітровіч врятував "пепінерос". На 81-й же хвилині Саєнс ледь не оформив другий автогол після кросу Рафіньї – пощастило, що м'яч пройшов повз ворота.

І все ж останній момент у цій зустрічі створили господарі. Свіжий Мунір на 2-й компенсованій отримав закидання з глибини й тікав віч-на-віч зі Шенсни. Варіантів для завершення було безліч, але несподівано ззаду прилетів підкат від Іньїго Мартінеса – точно в м'яч! Ідеальний порятунок!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Барселони. Каталонці відірвались від Реала на сім залікових балів ("вершкові" свій матч проведуть завтра). Леганес залишається у двох очках від підйому із зони вильоту.